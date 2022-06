Señala que las acciones del presidente atentan contra la división de poderes.

La diputada Gloria Navas no se guardó nada este lunes en la sesión del Plenario y señaló fuerte y directo al presidente Rodrigo Chaves, esto a raíz de los señalamientos hechos por el mandatario hacia el accionar del Poder Judicial.

Critica que hizo el ocupante de la silla presidencial días atrás al momento de visitar la Corte Plena, acto que por si solo fue muy cuestionado, debido a que se trata del líder del Poder Ejecutivo visitando la sede del Judicial.

Pero los actos del mandatario no se quedaron ahí, debido a que, en la conferencia de prensa posterior a la mencionada reunión, momento en el que brindó una pequeña conferencia de prensa.

Oportunidad que Chaves aprovechó expresar algunas palabras que no fueron muy bien vistas por distintos sectores, como diputados, expresidentes y hasta del mismo Fernando Cruz, quien es presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Pero aunque esas declaraciones ya ocurrieron hace algunos días, todavía existen señalamientos contra el mandatario.

Tal es el caso de Navas, quien es una reconocida abogada del país y que ahora ocupa una curul en la Asamblea Legislativa.

«Creo que la forma en que se comportó ante la Corte Plena significa una invasión a la división de los poderes públicos, a la situación que nosotros históricamente heredamos desde los discursos de Montesquieu en la Revolución Francesa sobre el equilibrio en las democracias, existe en nuestra Constitución Política claramente la división entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)».

«El señor presidente de una manera inconveniente utilizó su investidura para hacer calificaciones totalmente inadecuadas e impertinentes contra el Poder Judicial, el Poder Judicial es la garantía del estado de derecho en este país, el Poder Judicial tiene jueves respetuosos, cierto que hay cosas que corregir, cierto que hay que apurar la justicia pronta y cumplida, cierto que hay que poner jueces más eficientes en oportunidades, lo que no es cierto y lo que no es correcto es que el presidente de la República use su investidura para criticar las situaciones que está pasando él con las investigaciones de carácter penal».

«Como cualquier ciudadano puede ser cuestionado, como cualquier ciudadano el Ministerio Público puede intervenir, como cualquier ciudadano tiene que someterse a la justicia y no desde la curul de la Corte Plena hacer amenazas indebidas muy peligrosas para el sistema democrático costarricense», apuntó la congresista.