Guevara es uno de los referentes brumosos

Redacción – El pequeño volante brumoso, Allen Guevara, señala que sabe muy bien que los liguistas lo aprecian mucho por haber jugado tantos años en La Liga, pese a ese cariño de los erizos, su anhelo es hacer historia con Cartaginés saliendo campeón.

Guevara dice ser un futbolista muy profesional, por eso hará todo lo posible para que Cartaginés saque la tarea en un Estadio Alejandro Morera Soto a reventar, que será una caldera para los de la Vieja Metrópoli.

Por eso jugadores como Marcel Hernández, Kevin Briceño, Michael Barrantes y el mismo Guevara son llamados a liderar el barco de los blanquiazules, que con un empate con goles forzarían a una Gran Final Nacional ante La Liga.

Es por ello, que «El Cusuco» está dispuesto a darlo todo para que los brumosos salgan vivos de la casa rojinegra, donde siempre le han guardado un enorme cariño por su pasado de más de 8 años por el Equipo de su Gente, donde ganó cinco títulos nacionales.

Allen Guevara conversó con AMPrensa.com y afirma que por haber jugado muchos años en Alajuelense tiene grandes amistades, pero su actualidad está en el Cartaginés donde lo dará todo para ver al cuadro brumoso campeón.

«Los manudos van apoyar a muerte a La Liga, he sentido el respaldo de algunos aficionados liguistas, sé que los liguistas me aprecian por haber jugado tantos años en La Liga, pero yo quiero ser campeón con Cartago, doy todo por esta institución, si me toca tirarme de cabeza por alguna jugada o hacer cualquier cosa lo voy hacer, soy un jugador muy profesional y ahora me debo a los blanquiazules.

Jugué tantos años en Alajuela que tengo muchas amistades y relación cercana con todos, pero va ser una bonita final, el esfuerzo de los dos equipos y hacer un buen espectáculo. Nos llevamos muy bien y esta ha sido una final que no ha tenido tanta rivalidad como Alajuelense vs Saprissa o Herediano vs Alajuelense, son jugadores que nos respetamos y en esta ida fue una disputa leal», afirmó Guevara a AMPrensa.com.

La vuelta de la final de segunda ronda se realizará este jueves 30 de junio a las 8:00 de la noche en el Morera Soto, que lucirá el 100% de su capacidad.