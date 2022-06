Los datos relacionados por Covid-19 han sufrido modificaciones en el nivel de detalle, flujo y formatos de intercambio.

Redacción- Tras los hackeos en los sistemas de información de la Caja Costarricense de Seguro Social, la institución se ha visto muy afectada. Debido a esto los datos relacionados por Covid-19 han sufrido modificaciones en el nivel de detalle, flujo y formatos de intercambio.

Estos se han estado trasladando de forma física y en papel a los niveles locales por medio de las boletas VE01, como se hacía años atrás. Esta situación en particular es la causa por la que no se publican los datos COVID-19 semanalmente, como se tenía establecido, debido a que no se pueden integrar a las bases de datos, como se venía haciendo semanas atrás.

Otro punto a recalcar es que desde hace dos semanas, han estado compartiendo información de forma física, entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social. Con el objetivo de priorizar algunas actividades operativas.

Por ejemplo la emisión de órdenes sanitarias para su debida investigación epidemiológica y los aislamientos para continuar con los cortes de transmisión por COVID-19. Sin embargo, la información no es posible consolidarla de una forma automatizada, porque depende de la digitación en los sistemas de información, y por esto no se puede generar un reporte semanal.

Ambas instituciones se encuentran realizando un gran esfuerzo para lograr esa sistematización de datos, además de una labor hecha con transparencia y máxima calidad.