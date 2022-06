No soy una persona violenta, dijo el exfutbolista en una publicación de Facebook

Redacción- Por las redes circula un video de una pelea callejera donde relacionan al, ahora participante de «Dancing with the Stars», Víctor el «Mambo» Núñez. Inmediatamente Núñez salió a aclarar en sus redes que él no era el que participaba en el video.

«No soy una persona violenta y gracias a Dios no tengo problemas con nadie», expresó Núñez en Facebook.

Aclaró que con todo el respeto a sus seguidores él no era el que aparecía en el video ya que él no es una persona violenta que y agradece a todos los que se han preocupado y expresado su confianza.