Brumosos esperan que el goleador despierte en Alajuela

Redacción – El delantero cubano del Cartaginés, Marcel Hernández, afirma que su mejor versión no necesariamente tiene que ser con gol, debido que hay factores más importantes para una instancia final como lo es el trabajo en equipo.

Hernández se defendió de las críticas por tener cuatro juegos sin anotar, lo cuál ha hecho que muchos cuestionen al caribeño que es el goleador del torneo con 15 goles.

Pese a ese increíble número de anotaciones, la pólvora parece habérsele mojado al cubano de 31 años, que en la fase final todavía no ha podido darle una alegría a la afición brumosa, que esperan que el delantero despierte en la vuelta de la final en Alajuela.

Aunque le llueven las críticas, Marcel deja claro que está muy centrado y enfocado en ayudar al conjunto brumoso liderado por Geiner Segura, que empató 0-0 en la ida. Por eso el cubano le resta importancia a los cuestionamientos.

Marcel Hernández conversó con AMPrensa.com y afirmó que en esta fase decisiva no le van a llegar los balones tan fácilmente, por lo que le ha tocado cumplir otras tareas.

«Estoy muy centrado y enfocado en lo que tengo al frente, Cartaginés necesita la mejor versión de Marcel y la mejor versión de él, es tratar de luchar y pelear las pelotas aéreas porque no me van a llegar fácil, al final se ve reflejado que no solo Marcel, si no que en el trabajo de grupo que estamos haciendo y como tenemos que jugar estas instancias, no me va llegar una pelota para poder empujarla, ojalá me llegara.

Yo no creo mucho en eso que dicen que yo no meto gol, yo no creo en eso y creo que voy a necesitar de todos mis compañeros para sacar la mejor versión de Marcel, la mejor versión de Marcel no necesariamente tiene que ser con gol y no tiene que ser con gol, tiene que ser con jalar marcas, unir a dos centrales como pasó con González y Gamboa.

Pero no van a ver eso, se van a fijar que Marcel tiene que meter gol, el gol va llegar cuando tenga que llegar, con tranquilidad y con paz, al fin es un trabajo grupal, no va ganar Marcel ni va perder Marcel», afirmó Marcel Hernández a AMPrensa.com.