Morados salieron campeones a nivel Sub-20

Redacción – El joven delantero morado, Julen Cordero, hizo una fuerte crítica al Saprissa y las condiciones que ofrecen a sus jugadores para poder entrenar, debido que les ha tocado entrenar en canchas de fútbol 9, lo cuál no es apto para un buen desarrollo.

Julen es hijo de Víctor Cordero, leyenda del Monstruo que ha visto como su retoño fue marginado al equipo Sub-20 del Saprissa, con el que salió campeón de la categoría.

Aunque estar en el equipo menor fue fundamental para el atacante, el mismo tuvo que lidiar con condiciones paupérrimas, debido que a los juveniles del Saprissa les tocó prepararse en canchas de fútbol 9, lo cuál hace más difícil todo.

Pero los cuestionamientos no quedaron ahí, debido que Cordero señala que no les puede exigir ser campeones a los equipos morados, cuando ni siquiera cuentan con lo básico para poder desenvolverse de forma adecuada en la cancha.

Esto también pasa con las categorías Sub-15 que quedó subcampeona y a nivel Sub-17 quedaron eliminados en semifinales a manos de Jicaral. Dichas categorías también tienen que lidiar con instalaciones inadecuadas para poder llenar las expectativas.

Por eso deja claro que el título Sub-20 fue gracias al plantel, que dejaron todo en la cancha para llenar de gloria al club morado, que en el semestre tuvo como consuelo este cetro, debido los primeros equipos masculinos y femeninos fracasaron ante La Liga.

«Es un poco difícil, todas las semanas estamos entrenando en canchas de fútbol 9, eso no es apto para ninguna división. Mientras sigamos así, no se puede exigir que salgan campeones, no se dan las condiciones necesarias. Lo que logramos es gracias al cuerpo técnico y a los jugadores. Lo único que nos han dicho todo el Torneo es que no tenemos las instalaciones necesarias, dicen que ya vienen, y pues estuvimos entrenando en Tibás en una cancha de fútbol 9.

Aquí en Saprissa a las divisiones menores no se les puede exigir un Campeonato, mientras no nos den las cosas necesarias. Entrenamos todo el Torneo en canchas de fútbol 9, esto pasó con la categorías U-20, U-17 y U-15. Nosotros quedamos campeones solo por los jugadores y el cuerpo técnico”, manifestó Julen Cordero a Deportivas Columbia.