Chinchilla dio la cara tras el final del compromiso

Redacción – Geiner Segura como entrenador y jugadores brumosos dejaron saber su malestar por un penal no pitado por Adrián Chinchilla, árbitro central de la semifinal de ida que señala que la jugada no alcanza para ser pena máxima y la ve normal.

Chinchilla dio la cara tras el empate de 0-0 entre brumosos y manudos en el Estadio Fello Meza, donde el arbitraje vio envuelto en la polémica en el lado blanquiazul, ya que los de la Vieja Metrópoli se sintieron afectados.

No haber pitado un penal a favor del Cartaginés y no haber expulsado a un jugador de Alajuelense generaron el malestar en el bando de los blanquiazules.

La jugada de la polémica se dio cuando Ian Lawrence derribó en el área a Luis Ronaldo Araya, a lo que el referí Chinchilla decidió continuar el juego y no pitar nada.

Adrián Chinchilla habló con los medios de comunicación y afirma que en el lado del Cartaginés tienen el derecho de criticarlo, pero sí deja claro que la acción no era penal.

«La jugada se analizó, pero no alcanza para penal, la veo normal. Siento que parte del trabajo de ellos y tienen el derecho de decir eso. Tengo mis jefes y ellos sabrán que puntuación me darán. Me voy tranquilo y satisfecho con mi labor», afirmó Chinchilla.

Brumosos también cometieron un penal a un jugador de Alajuelense, pero la misma tampoco se señaló.