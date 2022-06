Messi llegó a 86 goles con Argentina

Redacción – El técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, se deshizo en elogios hacia Messi tras su brillante actuación en el amistoso ante Estonia al señalar que el número 10 no es solo patrimonio de Argentina, si no que es patrimonio del fútbol mundial.

Messi firmó una actuación memorable con su país al marcar cinco goles ante la nación europea, que vio como «la Pulga» inició su show con un tanto de penal al minuto 8 para así continuar con anotaciones al 45, 47, 71 y cerrar la cuenta personal al 76.

Ese maravilloso papel del crack del PSG refleja que a sus 34 años sigue en un nivel bárbaro, aunque eso sí, Matvei Igonen, arquero de Estonia, no olvidará nunca este encuentro ante Argentina, ya que fue víctima del poderío del 10.

Este repokér coloca a Messi con 86 goles en 163 partidos disputados con su nación, lo que lo coloca como el cuarto máximo goleador a nivel de selecciones del mundo. Su cuenta la inició el 1 de marzo de 2006 y desde ahí, ha sido constante con Argentina.

Lionel Scaloni aprovechó la conferencia de prensa para llenar de elogios dirigidos al capitán argentino, al cuál ya no tiene palabras para describir, debido que todo es un completo fenómeno que disfruta al máximo su estancia en su representativo patrio.

«Ya no que más decir sobre él, es muy difícil, es como Rafa Nadal, ¿Qué me vas a decir? Es preferible que hablen los periodistas. No te quedan palabras para describirlo. Todo lo que genera es único y es un placer tenerlo en este grupo, es un placer entrenarlo y es un placer su comportamiento, como se brinda por esta camiseta. Solo tenemos palabras de agradecimiento. Messi no solo es patrimonio de Argentina, es patrimonio del mundo y del fútbol mundial. El día que no juegue más, lo vamos a extrañar, ojalá que siga jugando y que todo mundo, lo disfrute y lo proteja porque es un placer verlo», afirmó Scaloni.