Barrantes es uno de los líderes del cuadro brumoso

Redacción – El veterano volante brumoso, Michael Barrantes, afirma que siempre ha dicho abiertamente que es saprissista, pero ahora se debe al Cartaginés por lo que da la vida en los partidos en pro de ayudar al conjunto de la Vieja Metrópoli.

Barrantes cuenta con una condición física envidiable a sus 38 años, donde ha demostrado que todavía le queda calidad para brillar en el fútbol nacional, lo cuál habla muy bien del mediocampista que es de los chineados de la fiel afición brumosa.

Para el veterano volante visitar el Estadio Alejandro Morera Soto siempre es especial y afirma que no sabe si en La Catedral le tiene un cariño positivo y negativo, debido a su pasado por el Deportivo Saprissa, donde jugó gran cantidad de clásicos.

Es por ello, que Michael deja claro que en los partidos siempre tendrá una aguerrida rivalidad contra los manudos, por su pasado por el Monstruo. Incluso, sostiene que él es saprissista, pero sobre todo profesional.

Michael Barrantes conversó con AMPrensa.com y afirma que siempre va defender con todo los colores brumosos, con el fin de aportar a la causa de los blanquiazules, que sueña con forzar a una Gran Final para seguir en busca de romper los 82 años de sequía.

«Yo no sé si en el Estadio de Alajuela me tienen un cariño positivo o negativo (risas). Pero me debo al Cartaginés, lógicamente en los 90 minutos siempre ha habido una rivalidad por mi pasado y todo, pero soy muy profesional. Si en su momento Alajuela o ahorita Cartago que me abrió las puertas, siempre voy a defender con todo los colores del Cartaginés, independientemente lo he dicho abiertamente yo soy saprissista, pero ahora doy la vida por el Cartaginés, soy muy profesional y me debo a la institución donde pueda llevar el alimento a mi familia, estoy disfrutando al máximo», afirmó Michael Barrantes a AMPrensa.com.