Contó con gran apoyo en redes

Redacción- Modelo Plus Size: Jessi Rodríguez quedó fuera de las 10 aspirantes a ser Miss Costa Rica.

La modelo de talla grande fue parte de las 30 mujeres que asistieron al casting para ser Miss Codta Rica, con un mensaje de amor propio logró destacar rápidamente entre las aspirantes.

Incluso la influnecer de 23 años se posicionó como unas de las candidatas favoritas de los seguidores del concurso, por lo que muchos estaban a la expectativa de la lista final de seleccionadas.

Siendo este viernes cuando se dio a conocer la lista final de las aspirantes que lucharan por la corona y representar al país país uno de los concursos de belleza más importantes.

Sin embargo, Rodriguez quien además se dedempeña como publicista no logró quedar entre las 10 elegidas para buscar la corona.

Pese a eso, la modelo aseguró en días anteriores que el no quedar entre las últimas candidatas no le quietaba el sueño pues lo que ella quería era representar a las mujeres que no tienen un cuerpo hegemonico.

Gabriela Alfaro, directora del concurso, junto con Valeria Rees, la actual Miss Costa Rica, y el maquillista Mauricio Jiménez, fueron los encargados de hacer las entrevistas y evalularlas.