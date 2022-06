Ocampo no le gusta para nada formato del Apertura 2022

Redacción – El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, dice que le gustaría que el torneo de primera división del fútbol tico sea «tipo Europa».

Ocampo afirma que no le gusta para nada el formato que se usará en el Apertura 2022, el cuál se le hizo modificaciones para ayudar a La Sele que participará en el Mundial de Catar, con el fin de que Luis Fernando Suárez se prepare de buena forma.

Para el próximo certamen, los 12 equipos de la división de honor fueron divididos en dos grupos (A y B) de seis equipos cada uno, donde a lo largo de 10 fechas jugarán todos contra todos entre los integrantes del mismo sector.

Luego jugarán seis jornadas más con los miembros del grupo contrario y así completar 16 jornadas de la fase regular. El mejor de esta instancia sellara el boleto a una Gran Final Nacional. Los dos mejores de cada grupo clasifica a semifinales.

Esta variante que anunció Unafut no convenció al jerarca del León, que señala que a él le gustaría que se premie al mejor desde el inicio hasta el final, tal y como se hace en las grandes ligas de Europa, donde queda campeón el club que haga más puntos.

Pese a ello, Ocampo entiende que todo se hace para ayudar a la Selección Nacional, así como los intereses económicos de las televisores FUTV y Tigo Sports, que son las que transmiten los encuentros de la máxima categoría. También de otros patrocinadores.

«Es un formato que no hay otro y eso lo digo a nombre de todos los compañeros de Unafut, hemos venido apoyando a la selección desde antes, la verdad que si queremos darles el espacio desde noviembre para que tengan la opción de prepararse de la mejor manera no hay otra manera de campeonato, a mí no me gusta tanto, a mí el torneo que me gusta es desde el inicio a fin se premie al mejor.

A mí me gustan los torneos tipo Europa, pero entiendo que hay intereses de las televisoras y muchas veces eso dificulta que podamos buscar otro tipo de torneo, si no hay forma con 12 equipos de armar otro esquema porque las fechas va a ser cortas y hay que adecuarse, es un torneo como el que hicimos cuando estuvimos en la pandemia, me parece que es lo que hay y hay que prepararse para eso», afirmó Ocampo a Multimedios Canal 8.