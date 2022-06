Disputaría un puesto en el once estelar ante Bryan Ruiz y Aarón Suázez.

Redacción – Fernando Ocampo deja en claro que en La Liga tienen planeado mantener a su joven estrella, Brandon Aguilera, dentro del plantel erizo para el campeonato de Apertura 2022.

Mismo que dará inicio en las próximas semanas y que tendría un ritmo trepidante, debido a la urgencia de finalizarlo previo al inicio del mundial de Catar 2022.

Situación por la cual en el equipo rojinegro buscarán reforzarse de la mejor manera y conformar un plantel amplio para hacerle frente al certamen.

Más aún por el hecho de que Aguilera ha demostrado un gran nivel individual en el Clausura 2022 que esta muy cerca de finalizar.

Campeonato en el que Aguilera participó vistiendo la camiseta de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) equipo al que defendió en condición de préstamo.

Movimiento estratégico para los manudos que le terminó resultando de gran manera ambas partes, puesto que el joven volante ofensivo se ha logrado ganar un puesto dentro de los llamados hechos a La Sele.

«Brandon la primera opción es que regrese a La Liga, no hay ninguna urgencia con los muchachos, la verdad es que esto es una etapa importante, no no digo ni que sí, ni que no, pero hay que ir con calma, hay muchachos muy jóvenes que están en proceso de selección, es muy importante que puedan estar concentrados, que se traten de meter en esa lista y cuando llegue una oferta de verdad pues nos sentaremos a ver, pero de parte de La Liga no hay ningún urgencia con los muchachos», mencionó Ocampo.