Manudas buscarán llegar al tricampeonato femenino

Redacción – El técnico de Alajuelense FF, Wilmer López, está muy feliz y encantado con la labor de las Leonas, a las cuáles les ha tenido que «jalar el mecate», con la intensión de que no entren en conformismos en el campeonato femenino.

López es la mente maestra detrás del exitoso proyecto de La Liga a nivel de mujeres, en el cuál ya tiene año y medio al mando. Además, parecen ser invencible en la división de honor, donde terminaron líderes e invictas con 34 puntos en 14 fechas.

Las manudas cosecharon 10 victorias y cuatro empates, lo que hace que las rojinegras ya sumen 35 partidos al hilo sin perder, lo cuál ha hecho que sean un equipo de leyenda en el fútbol nacional, gracias a su increíble récord sin conocer un traspié.

La última caída de las rojinegras se dio el 21 de mayo del 2021, por lo que ya suman más de un año sin perder (Más de 370 días sin caer). Esa asombra estadística hace que el Pato siga de cerca a sus jugadoras, con el fin de que no se agranden.

Para el ídolo de Alajuelense que lidera a las rojinegras, sus futbolistas no han caído en conformismos o leotardos de creerse superiores solo con la presencia o con el escudo de la institución en el pecho, las liguistas están enfocadas en lo que quieren.

Wilmer López cuida cada detalle para que sus jugadoras no se confíen y de esa forma soñar con alcanzar el tricampeonato del fútbol femenino costarricense.

«La capacidad, condiciones y una buena actitud creo que no habrá problemas, el creársela que estás con un estandarte de favoritismo, pero entras creyendo a la cancha que con la presencia o simplemente con el escudo porque son las campeonas vas a ganar, entonces ahí si va ser problemático, pero si hay algo que hay que rescatar de este equipo de mujeres es que no han caído en ese conformismo o leotardo de creerse que son mejores o superiores a las demás, ellas entran partido a partido a intentar ganar los encuentros, imponer condiciones y como todo torneo, hay partidos que uno se ve bien y otros no.

Uno aprende mucho y conforme va pasando el tiempo sigue aprendiendo, uno tiene que estar al tanto de todo y en este caso frente a un equipo como Alajuelense que viene de ser campeón, con el tema del bicampeonato y con todo lo que ha encerrado este equipo en apoyo de la directiva y afición, es cuidar cada detalle de que las jugadoras no se confíen, no se duerman y no crean que solo con la presencia se va ganar, si no que también estarles jalando el mecate y hacerlas ver conscientemente que si realmente son un buen equipo, deben demostrarlo partido a partido», afirmó el Pato López.

Las rojinegras afinan detalles para el primer round de la semifinal ante Sporting FC, el cuál se realizará este próximo domingo 5 de junio a las 3:00 pm.