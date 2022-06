Australianos no se pierde un Mundial desde el 2006

Redacción – La Selección de Perú sufrió de un «Tim Krul» que apagó a más de 15 mil incas que vieron a Australia clasificarse al Mundial de Catar 2022 en la tanda de penales, que vio como los canguros se llenaron de gloria.

Muchos ticos recordaron aquel episodio del duelo entre La Sele y Países Bajos, donde los europeos sacaron de cambio a Jasper Cillisen por Tim Krul al minuto 120+1 de los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014.

En esa oportunidad, Krul fue el héroe neerlandés eliminando a Costa Rica. Ocho años después se se repite la historia, pero ahora con Perú y Australia como protagonistas en el repechaje hacia el Mundial de Catar 2022.

Double change as we head towards the end of Extra Time ⬆️ Redmayne, Goodwin

⬇️ Ryan, Behich#AUSvPER pic.twitter.com/9FKSvddV3p — 10 Football (@10FootballAU) June 13, 2022

Graham Arnold, timonel de los australianos, movió las fichas de su equipo con el 0-0 en el marcador y al minuto 120, sacó de la cancha a Matthew Ryan por Andrew Redmayne, que entró solamente para estar presente en la tanda de penales.

Redmayne llamó la atención del planeta por su particular estilo para atajar penales, debido que mientras el tirador lanzaba parecía bailar sobre la línea de sentencia, generando un mar de comentarios en las redes sociales.

Este estilo particular del australiano fue clave, ya que primero Luis Advíncula envió el balón al palo en la tercera ejecución de Perú y en la muerte súbita, el arquero de 28 años le tapó el remate a Alex Varela para celebrar por todo lo alto la clasificación.

Australia silenció a los más de 15 mil peruanos presentes en las gradas del Estadio Ahmed Bin Ali, que pasó de la fiesta al luto tras el papelón de los sudamericanos, que vieron como los canguros que clasificaron a su sexto Mundial y quinto consecutivo.

Alemania 1974, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Catar 2022. Australia estará en el Grupo D de la cita universal, donde compartirán con Francia, Túnez y Dinamarca.