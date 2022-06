González es uno de los líderes manudos

Redacción – El veterano defensor manudo, Giancarlo «Pipo» González, dice ser liguista de corazón y por eso anhela con ganar la copa número 31 del club de su vida; La Liga.

González está con la motivación al tope de cara a la definición de la final de la segunda ronda, que le podría dar un nuevo cetro al León, que contará con el apoyo de sus fanáticos en el Estadio Alejandro Morera Soto, que lucirá a reventar.

Muchos liguistas han cuestionado al zaguero por su irregular nivel del zaguero de 34 años, que pese a todo lo que se ha dicho, González no se ha dado por vencido debido su deseo siempre será ayudar a Alajuelense dentro de la cancha.

La fe de Pipo por levantar un nuevo cetro como manudo es total, ya que no es campeón como rojinegro desde el Apertura 2011, por eso dará la vida en la final ante Cartaginés para volver a gritar «Liga, Liga campeón».

Pipo González conversó con AMPrensa.com y señala que está muy agradecido con Alajuelense por toda la confianza que le han dado a lo largo de su carrera, por eso deja claro que en el plantel darán lo mejor para que el León vuelva a regir en el trono.

«Queremos dar lo mejor de nosotros para que La Liga sea el que levante la copa 31, simplemente soy agradecido con el equipo que me dio la confianza de debutar y con el equipo que cuando llegue chico me lesioné a los 14 años, estuve un año fuera de las canchas y estuvieron siempre apoyándome, esas cosas son de agradecer y de rescatar de una gran institución, que cuando no podía llegar en tres meses a recoger mi chepe que lo ocupaba mucho en ese entonces, llegaba con mi papá taxista y me traía, ahí siempre estaban todos mis chepes, entonces me identifico mucho con La Liga, soy liguista de corazón y pienso que mi forma de agradecer es con compromiso, no solo en los partidos, también en la cancha y en los entrenamientos día a día, exigiéndole a mis compañeros que den lo mejor por esta institución», afirmó Pipo González a AMPrensa.com.