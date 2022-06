Gonzáles calló a sus críticos con gol ante Saprissa

Redacción – El veterano defensor del León, Giancarlo «Pipo» González, afirma que él nunca pone excusas cuando comete un error con La Liga y más bien su enfoque es siempre dar la vida por los colores del equipo de sus amores.

González calló a gran parte de sus críticos en la victoria manuda de 3-1 en la vuelta de las semifinales, luego de que se luciera con un gol de cabeza en los tiempos extras y así desahogarse de la ola de cuestionamientos que ha sufrido.

Muchos fanáticos han llenado de insultos y cuestionamientos por su irregular nivel al zaguero de 34 años, que reconoce que hay muchos que se ganan y se pierden, pero aún así, no se por vencido ya que siempre su deseo es ayudar a Alajuelense.

Incluso, en la ida de la semifinal fue señalado por fallar en la marca en el tanto conseguido por Kendall Waston, pese a todo lo que se dice, el defensor erizo no se dio por vencido y en el Morera Soto tuvo su revancha al lucirse con un gol.

Pipo González habló con AMPrensa.com y afirma que no pierde su enfoque con Alajuelense, debido que su mayor anhelo es salir campeón con el León y así ganar la 31.

«Esto es fútbol y en el terreno de juego hay muchos duelos se ganan o se pierden, hay unos que marcan más con un gol o sin gol, yo no pongo excusas, simplemente dejo la vida por los colores, si me toca agarrar al más grande voy lo agarro y no tengo miedo, voy al frente y también si tengo que agarrar al más pequeño también, así que importante para mí, yo nunca he perdido mi enfoque y siempre he estado enfocado en lo mío, que era llegar a la final y ganar la copa 31, me toca las dulces por hacer el gol, aunque es ruido positivo, no quiero desenfocarme, quiero estar con los pies en la tierra y concentrarme en el objetivo que es la 31″, afirmó Pipo González.

Sin dudas, que González es uno de los jugadores del plantel liderado por Rudé que sabe a la perfección lo que representa La Liga, gracias a su formación en la institución.