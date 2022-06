Jerarca brumoso dejó saber su enorme molestia

Redacción – El presidente brumoso, Leonardo Vargas, explota contra los árbitros y afirma que no miden igual al Cartaginés como los otros clubes tradicionales del país.

Vargas salió disgustado con la desdibujada labor de Adrián Chinchilla y sus asistentes, ya que considera que perjudicaron al Decano del Fútbol Nacional.

No haber pitado un penal a favor del Cartaginés en la primera parte generaron el malestar del mandamás de los brumosos, que considera que ese tipo de situaciones los condicionaron en la ida que terminó 0-0.

Pero todo no queda ahí, ya que el jerarca sostiene que si se pitaba ese penal y un jugador brumoso anotaba, todo hubiese cambiado de gran forma en el encuentro. Incluso, afirma que si la jugada era a favor de La Liga si lo pitaba el referí.

Leonardo Vargas dejó saber su enorme molestia ante la prensa presente en el Estadio Fello Meza y señala que no miden a su club igual que como lo hacen con el León.

«Si Cartago anotaba el penal, Alajuela nos jugaba diferente y hubiésemos tenido más opciones para ganar con un 2-0 o 3-0, había esa posibilidad pero no se da. Lo que pasa en el fútbol de Costa Rica es lo mismo de siempre, esa jugada en el área de Alajuela es penal y expulsión, porque ya nos pasó. Siento que no nos miden igual y eso sigue dándose en el fútbol nacional, entiendo que Cartago no fue ofensivo.

La línea de ataque no fue lo que venía haciendo, quiero que analicen eso y tal vez Cartago no merecía ganar, el marcador es justo, pero esa jugada hubiese cambiado muchas cosas», afirmó Leonardo Vargas.