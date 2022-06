Barrantes pide que se esclarezca toda la nebulosa del tema

Redacción – El presidente de Jicaral, Roy Barrantes, no valora elevar a FIFA la investigación que pidió por el caso de supuestos vínculos inadecuados de Herediano – ADG, con el fin de no perjudicar aún más al fútbol de Costa Rica.

Barrantes contrató al reconocido abogado, Aquiles Mata, con el hizo formal su solicitud hecha ante la Fedefútbol de suspender la declaratoria de descenso de su equipo y además, pedir que se investigue de inmediato la relación que tienen florenses y pamperos.

Esto se da a raíz de una serie de artículos publicados por el Diario La Nación, que se dio a conocer que a nombre de un mensajero del Herediano llamado Pablo Camacho entra y sale dinero de una cuenta bancaria de la ADG.

Además, de préstamo de excesiva de jugadores, debido que el propio Aquiles Mata señala que se dice que Guanacasteca tiene hasta 11 jugadores de Herediano y no cuatro como permite Unafut. Esto transgrede varios reglamentos del ente federativo.

Ante todo esto, clubes como Cartaginés, Sporting FC y Liga Deportiva Alajuelense apoyan a Jicaral en su lucha, con el fin de esclarecer la nebulosa alrededor del tema que ha generado una ola de comentarios en redes sociales.

Roy Barrantes espera que el Comité de Ética se ponga a trabajar en busca de resolver toda esta polémica, con el fin de que todo se resuelva en suelo nacional y así realizar algo en pro del fútbol de Costa Rica.

«Creo que aquí mismo debemos resolver nuestra situación, porque si este caso llega a FIFA nos vamos a ver involucrados y vamos a perder todos, creo que podemos resolverlo en casa, y no debe trascender más allá, pero si tanto ética como licencias de la Federación, deben meterle mano dura a esto porque si no vamos a traer catastróficas consecuencias por no haber ejecutado lo que debíamos haber hecho», afirmó Roy Barrantes.

Los jicaraleños dice que necesitan que el fútbol tico tenga transparencia y por eso espera que la investigación se haga bien hecha para así soltar todos los nudos del tema.