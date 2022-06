Vargas considera que al gerente morado no le gusta trabajar

Redacción – El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, crítica con todo al Saprissa por «manoseo» a jugadores brumosos en medio de la fase final del torneo.

Vargas no se guardó nada y atacó con todo a Ángel Catalina, gerente deportivo morado, por su forma de trabajar en busca de fichar jugadores que todavía tienen contrato a largo plazo con el Club Sport Cartaginés.

La molestia del mandamás del club de la Vieja Metrópoli se da porque no es justo que ellos preparen los jugadores y se los lleven otros equipos como si nada a punta de dinero, por lo que en el cuadro brumoso están luchando para evitar eso.

Además, el jerarca del club más longevo del país señala que pareciera que a Catalina no le gusta trabajar y por eso contacta a jugadores blanquiazules, a los cuáles «manosea» debido a que todavía les queda ligamen vigente por varios torneos.

Leonardo Vargas sostiene que ese tipo de comportamientos del Saprissa genera inestabilidad en el camerino del Cartaginés y por la molestia del jerarca brumoso.

«No creo que sea agresividad, solamente es cuidar lo que tenemos y son cosas de nosotros, hemos producido y llevado en el club durante varias etapas, tenemos que cuidarlos y no es que siempre nosotros preparemos jugadores y se los lleven, entonces nosotros cuando vamos a preparar un equipo competitivo, entonces tenemos que hacer esa lucha y me imagino que no les gusta trabajar, entonces vienen a quitar el trabajo a los demás, tienen plata para hacerlo y nos ocasiones muchos problemas.

No es una cuestión de golpear la mesa y Cartaginés necesita un desarrollo creciente, en eso estamos. No me gusta la forma que lo hacen, son jugadores que tienen contrato con Cartaginés, estamos viviendo lo mismo porque le quedan tres torneos a algunos jugadores y ya los están manoseando, eso te genera inestabilidad en estas etapas, solo a Cartago lo ven y principalmente el Deportivo Saprissa que lo está haciendo eso, es la forma de trabajar de este muchacho (Ángel Catalina)», afirmó Leonardo Vargas.