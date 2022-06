Rojas defendió al Monstruo de los ataques sufridos por fallidos fichajes

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, le pide a los morados no creer en todo lo que leen en las redes sociales con el tema de fichajes, debido que en cada mercado de piernas siempre hay demasiado y chisme infundado sobre el Monstruo.

Rojas se defendió de los ataques que ha sufrido la institución morada en los últimos días, luego de que no lograran fichar amarrar las incorporaciones de Daniel Chacón, Luis Ronaldo Araya y Diego Mesén, quiénes fueron tentados por el Saprissa.

Según contó el mandamás del Monstruo, ellos siempre hacen un contacto exploratorio para conocer las situaciones de los jugadores que les interesan, ya que usualmente hacen una lista de 10 a 15 futbolistas para sondearlos y de ahí, sacar los nuevos fichajes.

Pero muchas veces esas llamadas exploratorias generan chismes que dejan mal al Monstruo, que ya están acostumbrados a esos casos, debido que la mayoría del tiempo son plantado por agentes o por los mismos futbolistas, con el fin de hacerse bulla mediática.

Incluso, Juan Carlos Rojas desmintió en conferencia de prensa, que él haya dicho que un jugador iba a llegar al Saprissa, ya que nunca da nombres ni mucho menos.

«Le digo a la afición que no crea todo lo que lee, alrededor de Saprissa siempre se especula muchísimo y lastimosamente algunos tratan de usar eso a su favor, en algunos casos esos chismes están plantados por agentes o jugadores, en otros casos puede haber algo de cierto que hubo un contacto exploratorio, pero nosotros podemos tener una lista de 15 jugadores que nos interesan, que al final del proceso vamos a contratar cuatro o cinco.

A veces sucede que solo por hacer un contacto exploratorio sale algún rumor, que nos dijeron que no o Saprissa perdió un fichaje, lo cuál no es así en la mayoría de los casos, no son apegados a la realidad, hay demasiado rumor y chisme infundado alrededor del Saprissa, en la Asamblea de Socios no se tocó tema de fichajes, eso es un tema mucho más operativo. Nosotros no vamos a estar diciendo de nombres.

Decir quién sí o quién no, vi en algún medio que alguien dijo que yo había dicho, que tal jugador iba llegar y después no llegó, eso no es cierto y saben que yo nunca hablo de nombres, cuando haya algo oficial que decir lo vamos a hacer y cuando ya los fichajes sean oficiales, esto no es nuevo y en cada mercado siempre hay rumores», dijo Rojas.

En una Asamblea de Accionistas se aprobó una inyección de capital económico de $3 millones a las arcas del Monstruo. Desde el 2011, Horizonte Morado ya ha invertido $6 millones previo a este monto económico avalado este 9 de junio.