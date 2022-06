Estratega colombiano utiliza estos zapatos como un «agüizote» para dirigir al llamado «equipo de todos».

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, salió obsequiado este jueves de la visita que efectuó La Sele a la Casa Presidencial.

Llegada del representativo nacional que tuvo entre sus asistentes al director técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, quien sorprendió al mandatario con un particular regalo.

Se trata de un par de zapatos tipo tenis de las que que el estratega colombiano suele utilizar en cada uno de los encuentros del llamado «equipo de todos».

Mismo que obtuvo su pase hacia el mundial de Catar 2022 con una apretada victoria por marcador de 1-0 ante el representativo de Nueva Zelanda en el repechaje intercontinental.

Duelo que al finalizar con resultado positivo para la Tricolor terminó generando una gran alegría en la población en general.

Aspecto por le cual Chaves quiso agradecerle de manera personal a los jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos que forman parte de la estructura de La Sele.

No obstante, esas palabras y el apoyo del mandatario también fue reconocido por el timonel sudamericano, quien le dibujó una sonrisa al presidente con el peculiar obsequio.

Tenis de la marca «Converse» color rojo que se popularizaron en el país debido a que Suárez las utiliza en cada juego que dirige.

«Voy a desviarme del protocolo obviamente porque la emoción de que siento de tener una camiseta de La Sele y de tener este par de zapatos».

«A mí me tuvieron la enorme generosidad y cortesía de invitarme de parte de el gobierno de Catar, de las personas que mandan allá, que acompañara a La Sele, me hubiera encantado ir, pero yo creo que es mejor que les delegue eso a ellos y me quede aquí en Costa Rica jugando el partido que me toca jugar, pero el que yo no vaya no significa que no voy a tener la camiseta puesta, los zapatos puestos y el corazón palpitando más duro que Celso en la cancha, a pesar de que voy a estar sentado viéndolos», comentó Chaves.