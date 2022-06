Rudé confía en el potencial y calidad de Alajuelense

Redacción – El entrenador español rojinegro, Albert Rudé, afirma que en el León están mentalizados en ganar la copa número 31 de su historia y por eso se han planteado la posibilidad de dar la vuelta olímpica sin necesidad de una Gran Final.

Los manudos quieren espantar los fantasmas que los han atormentado ante el Saprissa, que ya tiene 10 clásicos al hilo sin perder y por eso, buscarán hincar al Monstruo en el Estadio Alejandro Morera Soto, que lucirá un llenazo para la vuelta de las semis.

Para el timonel ibérico, la presión lo ven como algo positivo y por eso todo el camerino se ha unido al 100% para buscar sacar la tarea con la afición a su favor, que alentará con todo a los manudos, que ya podrán contar con un Bryan Ruiz a tono.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y señala que en Alajuelense quieren acabar todo sin necesidad de echar mano de una Gran Final Nacional.

«Es muy difícil hablar de la presión, porque la presión siente cada uno de una forma totalmente diferente, entonces yo puedo hablar lo que estoy recogiendo de mi entorno, no sé Saprissa como estará y no tengo idea, nosotros estamos muy fuertes y la presión no es un parámetro, que lo tomemos como algo negativo, sino que como una motivación, dar un paso adelante y es el momento de darlo.

Estamos haciendo todo lo posible para que así sea, al final lo que queremos es acabar esto sin la gran final y sabemos que hemos trabajado, el objetivo era quedar primeros y tener la ventaja competitiva que era la Gran Final, pero nosotros estamos mentalizados en no tener que utilizarla, puedo decir que ahí nos enfocamos», afirmó Rudé.