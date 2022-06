Góndola se ha ganado el cariño de los manudos

Redacción – El técnico español del León, Albert Rudé, elogia enorme compromiso de Freddy Góndola por siempre atacar y defender en los partidos que juega con Alajuelense, donde el panameño prácticamente deja la vida en la cancha.

No hay dudas que el canalero no ha desentonado en el León desde su arribo en enero, donde siempre ha marcado la diferencia, gracias a la enorme confianza que se le ve dentro del terreno de juego, que reflejan su magnífico nivel deportivo.

Góndola ha aprovechado a la perfección las herramientas con las que cuenta en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), por eso se le ve en una condición física envidiable y en la vuelta de la semifinal se le vio dándolo todo durante los 120 minutos.

Ese enorme desgaste del canalero no es casualidad, ya que el mismo extremo izquierdo le dijo a Rudé que lo iba a dar todo y por eso se le vio pelear cada jugada al máximo, así como darse el lujo de sepultar al Monstruo con el último gol de la serie.

A 26 años, Freddy está en un gran nivel y por se ganó una ovación de los más de 16 mil liguistas presente en la vuelta ante Saprissa, debido que peleó al máximo cada balón, con su habilidad fue un dolor de cabeza para los morados y corrió a tope.

Albert Rudé habló conferencia de prensa y le echó flores a Freddy Góndola por aprovechar bien las herramientas que tiene en el CAR, para así estar siempre en óptimas condiciones en beneficio de Alajuelense, donde se ha ganado el cariño del liguismo.

«El tema de Freddy Góndola, yo le he dicho que cuando no puedas atacar y defenderme te voy a sacar, él me ha dicho que en los 120 minutos iba atacar y defender, lo ha hecho realmente lo ha hecho. Es un tema del jugador y del profesionalismo, si tenemos muchas herramientas en el CAR, pero son los jugadores los que se las toman realmente en serio y las utilizan para estar lo mejor posible y poder hacer 120 minutos de alto calibre», afirmó Albert Rudé.