Rudé espera que el Morera Soto este a reventar

Redacción – En Alajuelense tienen entre ceja y ceja hacer todo lo posible para conseguir la copa 31 este Clausura 2022 y Albert Rudé, timonel español, es uno que se lo repite a su plantel que está comprometido con la causa para así darle una alegría al liguismo.

La Liga igualó 1-1 en la ida de la semifinal ante Saprissa. Dicho resultado le da un plus a los rojinegros, ya que cuentan con la ventaja deportiva por haber quedado líderes.

Pese a la misma, los manudos tienen como meta ganarle al Monstruo y así avanzar a la final, pero también quieren deshacerse de la sequía de 10 clásicos sin ganar y por eso, Rudé espera que el liguismo llene las gradas del Morera Soto.

Incluso, el timonel ibérico cree que en la ida pudieron haber ganado pero la suerte no los acompañó y por ello, buscarán la clasificación en La Catedral, un reducto que crea un ambiente poderoso según Rudé, que espera un gran ambiente para la vuelta.

«Creo que podíamos ir con una ventaja más amplia a la vuelta, hemos tenido alguna ocasión importante que por acierto del rival no se ha materializado en gol, pero al final no es lo que a mí me hubiera gustado, sino que es lo que es, sacamos un empate y hay que gestionarlo lo mejor posible para el juego de vuelta, como digo y soy repetitivo, es hora de dar un paso adelante, todos juntos a lo que vamos que es la 31″, afirmó Rudé.

La vuelta de la semifinal se realizará este miércoles 22 de junio a las 8:00 de la noche en la casa rojinegra, que lucirá sus mejores galas para el encuentro.