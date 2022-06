Ruiz disputó 45 minutos ante Nueva Zelanda

Redacción – El capitán de la Tricolor, Bryan Ruiz, señala que el objetivo principal de La Sele no era clasificarse al Mundial para que él se retire en la máxima justa universal, sino que por toda Costa Rica, que disfrutó al máximo del boleto conseguido en la repesca.

A sus 36 años, Ruiz disfruta su último año activo y que mejor que hacerlo con la Tricolor, que se dejó el último espacio disponible de Catar 2022, donde compartirán el Grupo E con Alemania, España y Japón en el sector de la muerte.

Esta clasificación es más que especial para Ruiz, que a lo largo de la eliminatoria fue fundamental con su enorme liderazgo, así como sus goles ante El Salvador y Panamá, ambos en el Estadio Nacional que demostraron su enorme valía en el grupo.

Es tan importante el rol de Ruiz, que el 100% de los seleccionados le dejaron saber al número 10 que iban a dejar todo en la cancha para que darle la clasificación y que así se retirará con honores en su tercer Mundial al hilo con Costa Rica.

Durante la repesca ante los neozelandeses, el volante disputó los 45 minutos del segundo tiempo, cumpliendo una notable labor y tras el pitazo final con el triunfo de 1-0, el Capi soltó el llanto protagonizando un fuerte abrazo con Luis Fernando Suárez.

En una charla con Tigo Sports, Bryan Ruiz reconoció que sus compañeros le expresaron su deseo de que asistiera a Catar 2022 y de esa forma decir adiós a una exitosa carrera deportiva en el marco del mayor evento del deporte rey.

«Si cierto que el grupo parte de lograr la clasificación era que querían que yo me retirara con un Mundial, no me gusta hablar mucho de mí, pero el 100% de los jugadores me ha demostrado que es lo que ellos querían también, pero está claro que el objetivo principal no era clasificar por mí, sino que por toda Costa Rica», afirmó Ruiz a Tigo Sports.