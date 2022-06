Paradela se unirá al Monstruo cuando termine el Clausura 2022

Redacción – Como en los viejos tiempos, Saprissa saca la billetera y afina detalles para comprar ficha del talentoso cubano Luis Paradela, que dejará el Santos para marcharse al equipo comandado por Jeaustin Campos.

Kiang Yep, gerente deportivo del Santos, fue el que confirmó que ya tienen un acuerdo con Ángel Catalina del Monstruo para que Paradela se vista de morado.

Alajuelense y Cartaginés también tocaron la puerta del Santos para llevarse al isleño, pero fue Saprissa el que se acercó más al monto económico que estaba pidiendo el club caribeño, que en los últimos días aceleró las charlas para la transacción.

El Monstruo sumará a sus filas uno de los mejores foráneos, lo cuál ha hecho que muchos morados aplaudan este movimiento, que está cerca de confirmarse, ya que aunque aún no se han firmado los documentos, este mismo 1 de junio quedaría todo listo.

Paradela terminaba contrato con Santos en diciembre, por lo que haber hecho este negocio con Saprissa le dibuja una gran sonrisa a Kiang Yep y la directiva santista, que asegura que siempre buscaron que les respetaran el trabajo con sus jugadores.

«Aún no se han firmado los documentos, pero puede ser que pronto estemos recibiendo la transferencia de Paradela. La pretensión del Santos es lo que siempre hemos defendido y que respetaran nuestro trabajo, eso es lo que vamos a lograr si se logra la transferencia, considerando que solo me quedan seis meses de contrato, nosotros dijimos que era tanto y algunos equipos no llegaron ni a un 40% de lo que pedíamos, ahora el club que se va hacer con el jugador es el que está dando lo que estábamos pidiendo.

Así como lo hizo Alajuela y Cartago en algún momento, Saprissa también y es el que más se ha acercado a lo que Santos de Guápiles está pidiendo. Igual van haber algunos beneficios en objetivos que cumpla el jugador, pero vamos a mantener un porcentaje importante en un segunda venta. Estamos ya en proceso de intercambiar documentos para formalizar. Esto es un negocio al final del día. La verdad que no se ha cerrado y ya estamos con los montos, vamos a formalizar», afirmó Kiang Yep, gerente general del Santos en chalr con el programa 120 minutos de Radio Monumental.