Segura está encantado de trabajar al lado de un amigo

Redacción – El timonel del Cartaginés, Geiner Segura, deja claro que está encantado de tener a Mauricio Wright en su cuerpo técnico, ya que no solo tiene un asistente sino que tiene un gran entrenador a su lado que le ha ayudado a fortalecer al club brumoso.

Muchos han criticado a la directiva brumosa por designar a Wright como asistente de Segura, ya que en redes sociales han señalado que el que dirige realmente a Cartaginés es Mauricio, lo cuál Geiner desmiente y afirma que él sabe manejar bien su grupo.

Desde el arribo de Wright para la fase final del torneo, los brumosos se han fortalecido de gran manera en línea defensiva, la cuál en la que se ha enfocado el asistente brumoso, que en el primer round ante Herediano cumplió un rol clave en el banquillo.

Ese protagonismo de Mauricio no molesta a Segura, que más bien dice que está contento de trabajar con un amigo personal y por eso no apagará la luz de nadie ni mucho menos, ya que lo importante es clasificar al cuadro blanquiazul a la final.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y señala que con Mauricio Wright a su lado se han potenciado de gran manera en el conjunto de la Vieja Metrópoli, que afina detalles para volver a una final del fútbol nacional.

«Estoy agradecido con los asistentes que tuve en la etapa regular. Lo otro se manejó de una manera profesional, ya que siempre se me consultó y eran muchos nombres lo que habían para poder ser asistente, creo que no tengo un asistente, tengo un gran entrenador a mi lado, yo no tengo que apagar la luz de nadie para que brille la mía.

Sé como manejar muy bien mi grupo, esto me ayuda a fortalecer en esta etapa. Mauricio no es solo un gran entrenador, sino que es muy buen amigo mío también, la verdad que ha venido con una disposición enorme a venir a conseguir los objetivos del Cartaginés, vino a fortalecernos y potenciarnos, es un gran amigo y su aporte es importante, me estoy basando mucho en la experiencia de Wright.

Acá estamos trabajando para el Cartaginés y queremos lo mejor para el Cartaginés en esta etapa, estoy complacido de tenerlo porque Mauricio está siendo un gran apoyo para mi persona, me tocó ir a Liga Deportiva Alajuelense como asistente y por eso rescato mucho labor de Mauricio, que es un técnico ganador y de experiencia, me siento agradecido y halagado para lograr el objetivo de ser campeón», afirmó Geiner Segura.