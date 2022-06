Redacción- La Selección Sub-20 perdió 0-2 ante Estados Unidos y así decirle adiós a toda oportunidad para el mundial Sub-20 , los ticos quedaron nuevamente fuera, luego de que en el 2017 fuera su última participación en una Copa del Mundo Sub-20.

Llegó el primer gol del partido, luego de que Paxten Aaronson sacará un remate cruzado que venció al portero tico Bayron Mora en apenas cuatro minutos del primer tiempo.

Paxten Aaronson scores the early opener! | #CU20 pic.twitter.com/18jgjCNFuM

Se salvó Estados Unidos, luego de que Brandon Aguilera se quitará a dos defensas norteamericanos y el «Bebote» sacará un remate al centro del marco que termino en las manos del guardameta Cristopher Brady en 15 minutos de la primera parte.

Se salvó la Tricolor, luego de que Quinn Sullivan sacará un remate pero el arquero Bayron Mora desviará el balón a tiro de esquina en 30 minutos del primer tiempo.

Llegó el segundo de los norteamericanos, apareció Paxten Aaronson en cinco minutos del complemento que sacó un remate luego de una buena jugada del combinado de las Barras y las Estrellas y así estirar la ventaja en el marcador.

⚽ Goal! 🇺🇸

Paxten Aaronson's brace gives the @USYNT a 2-0 lead over Costa Rica. | #CU20 pic.twitter.com/VxBxBKMHba

