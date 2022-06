Técnico defendió a Ruiz, Borges y Navas

Redacción- Luis Fernando Suárez afirma que se animaría a decir que La Sele es el mejor plantel que ha dirigido en su carrera como entrenador.

El timonel colombiano fue el encargado de llevar a La Sele a la copa del mundo Qatar 2022, logrando superar dificiles obstaculos a lo largo de la eliminatoria.

Sin embargo, el técnico siempre ha sido enfático en que el mérito es únicamente de los jugadores quienes demostraron gran ímpetu para lograr los resultados.

Incluso, resaltó el trabajo de Bryan Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges quien en determinado momento fueron víctimas de ataques por parte de un sector de la afición quienes los querían fuera del cuadro patrio.

«No quiero ser grosero pero de verdad yo no me explico como hubo un momento hace un año donde había gente que decía que estos tres (Bryan, Celso y Keylor) que no deberían estar más en la selección de verdad no lo entiendo.

No entiendo al ser humano, bueno a veces nosotros somos así básicamente eso es lo que puedo decir, porque son grandes seres humanos mencionamos esos tres pero después yo tengo que ser justo con los demás. Casi me animaría a decir que este ha sido mi mejor equipo, el mejor equipo que he podido dirigir», afirmó el timonel de La Sele.

De esta manera, el técnico alabó el trabajo realizado por los futbolistas y deja en claro que para él este grupo de profesionales ha sido el mejor que ha dirigido a lo largo de su carrera.