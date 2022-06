Tricolor quiere darle una gran alegría a Costa Rica en el repechaje

Redacción – El entrenador de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, reconoce que el grupo de 23 seleccionados tiene el deseo intacto de clasificar al mundial vía repechaje, pero cada uno de los jugadores tiene los pies en la tierra para así mantener el norte claro.

Suárez recuerda que el cuadro tricolor le tocó vivir situaciones muy difíciles en el inicio de la eliminatoria, pero gracias a la gran unión de grupo se pudo sacar adelante la tarea y así poder estar en la repesca ante Nueva Zelanda este 14 de junio.

La felicidad e ilusión son parte de la selección, gracias a la gran labor de Suárez en conjunto con su cuerpo técnico, que ha realizado un trabajo de punto fino en cancha.

Además, la buena disposición de los jugadores es vital para Suárez, que ha vuelto a colocar a Costa Rica a las puertas de un nuevo Mundial de la FIFA, lo cuál llena de emoción a muchos ticos que palpitarán el partido por todo lo alto.

Es tanta la confianza que tiene el colombiano en La Sele, que ya tiene definido el once titular que le hará frente al duelo de vida o muerte ante los neozelandeses.

Luis Fernando Suárez deja claro que en la Selección Nacional son conscientes de la responsabilidad que tienen, por lo que las ganas van a sobrar para buscar ese último boleto disponible para clasificar a Catar 2022, que es la ilusión de todo el pueblo tico.

«El grupo emocionalmente está bastante bien, creo que ha sabido ser resiliente respecto a todas las circunstancias que hemos vivido, buenas y malas. Creo que eso ha sido importante porque el grupo tuvo momentos complicados y difíciles al inicio de esta eliminatoria, luego con el trabajo y buena disposición del grupo se consiguieron cosas importantes para estar acá en el repechaje.

Están bien y conscientes de cuál es su responsabilidad, pero lo que más me gusta es que tienen ganas, lógicamente el grupo tiene el deseo de clasificar, pero cada uno tiene los pies en la tierra que también es importante, necesario y creo que hay un grupo de gente grande que ya sabe lo que es vivir esto, que no solo se consigue diciéndolo si no que trabajando muy fuerte y lo hemos hecho, eso me deja tranquilo. El once ya está definido y yo no tengo ninguna duda», afirmó Luis Fernando Suárez.

Este crucial encuentro ante Nueva Zelanda será este 14 de junio a las 12:00 mediodía hora tica en el Estadio Ahmed Bin Ali de la Ciudad de Al Rayyan.