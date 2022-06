La Tricolor está lista para buscar sacar la faena ante los neozelandeses

Redacción – Luis Fernando Suárez dice que está en un momento bastante bueno como timonel y su estancia en La Sele tiene feliz al colombiano, que deja claro que admira la inteligencia de su grupo y la forma como se habla de fútbol.

El entrenador tiene a la Tricolor en la repesca ante Nueva Zelanda y este martes 14 de junio, se jugarán el último boleto disponible para asistir a Catar 2022, por lo que Suárez señala que llega en una etapa bonita, donde está muy maduro como estratega.

Ese enorme rodaje del cafetero le ha dado confianza al cuadro patrio, que ha conformado un grupo bastante unido, que tiene la ilusión intacta de sacar la tarea ante lo neozelandeses y así poder estar entre los 32 clasificados al Mundial.

Desde la óptica del colombiano, todos los seleccionados echan para el mismo lado y utilizan la cooperación como herramienta fundamental para estar más fuertes que nunca, con el fin de darle un gran alegría a todo el pueblo de Costa Rica.

Además, Suárez afirma que su rol en la Selección Nacional es de admirar liderazgos y hacer planes de trabajo, los cuáles son ejecutados por su equipo operativo, lo que saca a relucir la unión que hay en pro de Costa Rica y su afán de clasificar al Mundial.

«Mi momento es bastante bueno, lo que más a mí me deja tranquilo es la respuesta que recibo de los jugadores y ya ha sido un tiempo grande que llevó yo de ser director técnico, entonces me toma en un momento donde si estoy muy maduro para saber cuáles son las cosas buenas y malas que me pasan, pero este momento es de algo muy interesante para mí, sé que en determinado momento conformamos un equipo y logramos todos hacer de este equipo algo importante, todos echamos para el mismo lado y todo cooperamos.

Yo creo que ni siquiera me puedo considerar alguien que sea el que manda en esto, si no que como alguien que administra liderazgos, que en determinado momento hago un plan y hay un montón de gente que hace la parte operativa. No solamente está mi cuerpo técnico, sino que los mismos jugadores, yo veo que de verdad y sobre todo este grupo de Costa Rica, me admira la inteligencia y la forma como se habla de fútbol en la selección.

Me admira en que el grupo es consciente de como puede conseguir cosas, en muy pocas parte he visto eso y en la gente de Costa Rica lo he notado fácil, eso me deja tranquilo y me deja feliz vivir esta experiencia que nos puede llevar a un nuevo Mundial», afirmó Luis Fernando Suárez.