Suárez confía en clasificar a La Sele a Catar 2022

Redacción – A falta de menos de 10 días para el repechaje ante Nueva Zelanda, Luis Fernando Suárez vive a su manera este crucial encuentro, ya que el colombiano reconoce que tiene un montón de miedo y hasta reconoce que está muy estresado.

Suárez no deja de pensar en el encuentro ante los neozelandeses y por eso dice estar en su estado habitual de cara a un juego tan trascendental como la repesca, que se realizará el 14 de junio en el Estadio Ahmed Bin Ali a las 12:00 mediodía hora tica.

La mentalidad de Suárez es positiva de cara al encuentro y para el viaje pactado para este lunes 6 de junio rumbo a Catar, la ilusión del sudamericano es total y por eso reconoce que está fuerte en la parte emotiva, gracias al respaldo que tiene en el grupo.

Además, el estratega bromeó al señalar que por tener 62 años ya no puede dormir bien, debido diferentes males que lo aquejan por su edad. Generando risas en la conferencia de prensa con los medios de comunicación, con los cuáles se lleva bien.

En el currículo destacan dos clasificaciones a Copas del Mundo, la primera con Ecuador en 2006 y la segunda con Honduras en Brasil 2014, pero sin dudas esta serie ante Nueva Zelanda es la que más le ha robado el sueño al cafetero, ya son solo 90 minutos.

Luis Fernando Suárez señala que ver el respaldo que tiene del grupo de jugadores y cuerpo técnico lo motiva de gran forma, por lo que considera que eso le da tranquilidad para afrontar el repechaje, en el que La Sele buscará colarse al Mundial de Catar.

«Tengo un montón de miedo y estoy muy estresado, pienso mucho en el partido y más en este partido próximo, estoy en el estado habitual y es lo que más «tranquilidad» me deja, me despierto a cada rato, pero siento que es por la edad o la próstata (risas) y ósea no creo que sea culpa de Nueva Zelanda o de ser entrenador, estoy bien en la parte emotiva y me siento fuerte, me siento bien respaldado por un gran grupo.

Entonces, eso es lo que más tranquilidad me deja y en ese sentido básicamente, uno a veces es demasiado egoísta cuando dice yo hice aquello o otro, eso es lo peor de todo, porque si hay algo positivo en el caso mío, es que he dejado de lado un montón de lado que son terribles que es el egoísmo, me he junta con gente interesante, no solo mi cuerpo técnico, si no que también con grandísimos jugadores que lo único que quieren sacar esto adelante, lo importante es que yo he sido abierto con ellos y eso es lo más tranquilidad me deja. En lo demás, estoy bien en todo sentido», afirmó Luis Fernando Suárez.

Costa Rica busca meterse a la Copa del Mundo y en caso de sellar su boleto a la justa universal, se podría convertir en la última selección en clasificarse, por lo que los jugadores patrios están motivados y buscarán darle una alegría a todo un país.