Panamá ve juego ante La Sele como un revancha

Redacción – El técnico danés de Panamá, Thomas Christiansen, afirma que quizá sin la presencia de Keylor Navas, Costa Rica no hubiese clasificado al repechaje a Catar.

Christiansen todavía no ha sanado la herida que le provocó La Sele, luego de que desplazarán a los panameños de la repesca a la Copa del Mundo, pese a que en gran parte de la eliminatoria ese puesto fue ocupado por los vecinos del sur.

Es por ello, que hace unos días atrás el timonel canalero reconoció que ven el juego ante Costa Rica por Liga de Naciones como una forma de sanar el golpe sufrido con la Tricolor, que enfrentará a los canaleros con una formación alternativa.

De cara al juego contra La Sele, Christiansen acusa que sin Navas bajo palos, Costa Rica no hubiese logrado el cuarto lugar de la eliminatoria, ya que según su punto de vista, fue el arquero de 35 años el que se vistió de héroe con grandes atajadas en los juegos.

Thomas Christiansen avisa a los liderados por Suárez, debido que señala que irán con mucha agresividad en busca de la victoria, ya que no le importa si está o no Navas.

«Quizá sin Keylor Navas, Costa Rica no hubiese clasificado, él hizo muchos puntos para Costa Rica y fue un jugador clave para ellos, contra nosotros paró siete o ocho ocasiones buenas, ante eso es complicado, que no esté ahora o esté me da igual, tenemos que pensar en ganar y hacer un buen partido, hay que ir con mucha agresividad e intentar ganar el partido, nosotros no podemos pensar que ellos van a ir a repesca y vamos a ir fuertes por los tres puntos», afirmó Thomas Christiansen.

El juego de Liga de Naciones entre Panamá y Costa Rica será este jueves 2 de junio a las 5:30 de la tarde hora tica. Tigo Sports transmitirá de forma exclusiva el duelo.