Redacción – La Selección de Ucrania festeja al vencer por 1-3 a Escocia para mantener sueño de ir al Mundial de Catar 2022, ya que clasificaron a la final del repechaje ante Gales el próximo domingo 5 de junio a las 10:00 am hora tica.

En medio del conflicto armado que afecta su territorio por la invasión rusa, la Selección de Ucrania tuvo su primer juego internacional y por eso, los jugadores ucranianos saltaron al Hampden Park de Glasgow envueltos con su bandera amarilla y azul.

Este juego es más que especial para Ucrania, ya que visitaron a los escoceses en un duelo válido por la semifinal del repechaje europeo, por lo que los liderados por Oleksandr Petrakov salieron en busca de un triunfo que los mantenga soñando con ir a Catar 2022.

Teniendo a su gente como principal combustible, Ucrania salió con todo en busca de adelantarse en el marcador y así poder hacerle daño a una Escocia, que aprovechó la afición a su favor para buscar hacerle daño a su rival.

En un juego con una buena intensidad, los ucranianos encontraron la llave del gol primero, luego de que Yarmolenko anotara el 0-1 al minuto 32.

La jugada del gol inició en los pies de Ruslan Malinovskyi del Atalanta de Italia, que le sirvió un pase magistral a Andriy Yarmolenko del West Ham inglés, que con una definición de crack con un pierna zurda puso el ¡GOOOL! para causar una enorme en sus fanáticos.

Esa anotación le dio confianza a Ucrania para maniatar a una Escocia que no encontraba la llave para poder hacerle daño al combinado que viste de amarillo.

