Venegas sueña con ir a su segundo Mundial con La Sele

Redacción – El delantero de la Tricolor, Johan Venegas, reveló que a veces tiene problemas con su esposa, debido que ve demasiados partidos de fútbol a la misma vez.

Venegas afirma que pasa viendo juegos cada vez que puede, ya que le gusta mucho ver fútbol y por eso en ocasiones ha tenido malos entendidos con su pareja, que lo regaña por ver de tres a cuatro encuentros al mismo tiempo.

Pero a pesar de estas situaciones con su esposa, el atacante señala que le siempre le gusta ver y analizar otros jugadores, con el fin de tomar apuntes y así ponerlo en practica cuando viste los colores de Alajuelense y de la Selección Nacional.

Lea también: Francisco Calvo dice que ha crecido tras gran impacto de Suárez en La Sele y en el país

Además, el atacante de 34 años señala que ver muchos partidos le ha servido para entender mejor el juego de La Sele, lo cuál le ha válido elogios de sus compañeros que felicitan al «Cachetón» que su flexibilidad y facilidad para moverse en la cancha.

Johan Venegas lo da todo para ganarse un lugar en el once titular del repechaje, por eso señala que poder ser polifuncional es de muy valioso para Luis Fernando Suárez, ya que tiene en el ariete un hombre que puede colocar en cualquier zona de ataque.

«Creo que soy jugador de fútbol y me gusta ver fútbol, de hecho una anécdota es que a veces tengo problemas con mi esposa, porque veo demasiado fútbol, a veces estoy viendo tres o cuatro partidos a la misma vez, siempre me gusta analizar jugadores y ver que puedo mejorar, que puedo hacer diferente y creo que una de mis virtudes que me han dicho mis compañeros es mi forma de entender el juego.

La forma de moverme dentro de los cuadrados que se presenten en el partido, siempre trato de ser flexible, porque a veces se dan situaciones que me mandan por la banda o que el entrenador ocupa que juegue como interior, de punta o un falso nueve, entonces creo que esa flexibilidad es importante, porque también se puede ahorrar un cambio, que cuando el partido este más maduro puede hacer falta. Creo que es una virtud de mi persona como futbolista», afirmó Venegas a Teletica Deportes.