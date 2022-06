«Llegaré hasta las últimas consecuencias», dijo la modelo.

Redacción– La ex Miss Costa Rica, Karina Ramos compartió en su cuenta de Facebook que el hombre que la había estado acosando por varios años, esta vez llegó a su límite y viajó hasta México, donde reside la presentadora de Telehit, haciéndose pasar por alguien que «ella esperaba», para así lograr entrar a su apartamento.

El año pasado la modelo contó que este sujeto de apellido Zamora, se había inscrito a su academia de modelaje, le escribía por cuentas falsas y la seguía donde ella andaba, lo cual la llevó a realizar una demanda y hace un mes se llevó a cabo la primer audiencia donde había llegado a una conciliación, donde el sujeto debía pagar y no buscarla de ninguna manera.

«Este individuo y su abogada decían que el «pobrecito» hace un año no tiene trabajo por culpa mía, porque yo expuse que era un acosador.. y que yo debería ser más humana», dijo Karina acerca de lo que se llevó en la audiencia.

La modelo dice que recibió una llamada a las 2 de la mañana diciéndole que «su acosador está aquí afuera y quiere ingresar», con la excusa de que él se iba a quedar con ella y que lo dejaran entrar al condominio.

Ramos no tiene idea de como se enteró el lugar donde ella vivía y que no se explica como no tiene dinero para pagar lo de la conciliación pero si para viajar hasta México para acosarla.

«Tuve que acostumbrarme a no publicar las cosas que estoy haciendo en el momento, sino hasta que ya me haya ido», fueron de las mediadas que la presentadora tuvo que tomar desde que es acosada.

Mencionó que le pondrá una orden de restricción en Costa Rica y también el sujeto se enfrentará a las autoridades mexicanas.