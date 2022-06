Ramones quedó completamente enamorado del club brumoso

Redacción – El famoso presentador y empresario mexicano, Adal Ramones, revela historia que lo llevó hacerse fiel aficionado al Club Sport Cartaginés, equipo que se ganó su corazón y el cuál sigue fervientemente desde México.

Ramones es un brumoso más desde el 2018, cuando en una Teletón estaba animando pidiendo una bulla de manudos y morados, pero un niño que portaba con orgullo los colores del Cartaginés enamoró a este mediático personaje.

Este pequeño estaba atrás y el propio mexicano lo subió al escenario, con el fin de que le contará sobre su pasión por Cartaginés, una escuadra a la cuál Choché Romano, quién compartía escenario con Ramones le dijo que tenía mucho de no ganar.

Pero esa larga sequía le importó poco al azteca, que escuchó fijamente al niño y desde ahí, quedó flechado por los colores del equipo de la Vieja Metrópoli, al cuál apoyará presencialmente en el Estadio Alejandro Morera Soto en la final de vuelta.

Adal Ramones viajó desde México junto a su hijo, con el fin de estar presentes en La Catedral y así apoyar al conjunto brumoso, al cuál no le pierde el rastro, gracias a unos amigos que lo mantienen siempre al tanto de la actualidad del club.

«En el 2018 me tocó estar en el Teletón y me tocó estar en el escenario con un gran amigo que es Choché Romano y estábamos animando, no sé porque se nos ocurrió decir que quién era del Saprissa, La Liga y etcétera, pero atrás un niño gritaba y yo no lo oía, entonces dije que dejaran hablar al niño que estaba atrás, el niño dijo que era del Cartaginés y que le iba a Cartago, pero yo no entendí.

Entonces Choché Romano me dijo en plena transmisión que el niño era del Club Sport Cartaginés, que acá entre nos tiene años de no ganar nada, el niño estaba solito portando con orgullo la camiseta del Cartaginés, entonces lo llamé al escenario y de una vez dijo que soñaba con ver campeón un día al club, dijo que ni su papá lo había visto ganar y comentó el niño con un sentimiento y le dije que a partir de hoy soy un cartaginés más, desde ese momento lo soy, esa es la anécdota del porque soy de este equipo.

La historia era muy emotiva y muy bonita, dicha por un niño que decía con orgullo que era del Cartaginés. Cuando un niño de cinco o seis años mostró una lealtad así a un equipo por algo a de ser esa lealtad, por eso dije que sería del Cartaginés y lo soy de corazón sinceramente», afirmó Adal Ramones.

Adal Ramones vino hasta Costa Rica para alentar al Cartaginés en la final pero ¿por qué se hizo brumoso? pic.twitter.com/wXNo2sbpPa — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 30, 2022

La directiva liderada por Leonardo Vargas le regaló al mexicano y su hijo una camiseta oficial de la institución, así como un suéter blanquiazul.