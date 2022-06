Hernández es el goleador del torneo con 15 goles

Redacción – El mediático delantero cubano del Cartaginés, Marcel Hernández, afirma que aunque a muchos les duela a él lo marcan diferente en el fútbol costarricense, lo cuál hace que se le sea más difícil poderle anotar a los rivales.

Hernández es el actual goleador del certamen con 15 goles, pero en las últimas semanas ha sido duramente criticado por tener cuatro juegos sin anotar, generando así no poderle dar alegrías a la fiel afición brumosa.

Pero desde la óptica del isleño, su sequía sin anotaciones se debe a la férrea marca que le hacen los defensores contrarios en los encuentros, que le genera al delantero tener que ingeniárselas para buscar crearse espacios en ofensiva.

Aunque le llueven las críticas, Marcel deja claro que está muy centrado y enfocado en ayudar al conjunto brumoso liderado por Geiner Segura y deja claro que su prioridad es parte grupal, por eso si tiene que cumplir otras tareas las hará pese a que no anote.

Marcel Hernández habló con Tigo Sports y señala que aunque a muchos les duela la marca que le hacen a él es diferente por causa de sus grandes condiciones como atacante.

«Sé está más pendiente de Marcel, no hubo una opción de gol para Marcel. Sin embargo, si generé espacios, creo espacios para mis compañeros y ellos tratarán de aprovechar eso, me quedo con las cosas que vivo a nivel grupal, yo sé que me va tocar luchar muchísimo contra dos o contra tres, me van a tripletear o dobletear, al final esto es fútbol y yo voy más allá, que lo que pueda decir la gente. Esto va pasar y es así, el delantero no siempre tiene que hacer gol, más en el caso mío y aunque les duela a mí me marcan diferente en este país», afirmó Marcel Hernández a Tigo Sports.