Redacción- El mediocampista tico, Randall Leal volvió a dar una asistencia en la victoria del Nashville SC de 3-1 ante el DC United, donde la escuadra del costarricense se ubica en la quinta posición de la Conferencia Oeste.

El primer tanto del partido llegó a los seis minutos, apareció Daniel Lovitz que sacó un remate de seguido luego del pésimo rechace que dio la defensa rival y así vencer al portero Rafael Romo.

Llegó el segundo tanto de los Six-Strings, apareció Hany Mukhtar que sacó un remate luego de la gran asistencia de McCarthy y así aumentar la ventaja en el marcador en 45 minutos del primer tiempo.

Llegó el tercer tanto del partido, Randall Leal apareció para darle un gran pase a Hany Mukhtar que sacó un remate y vencer nuevamente al portero Rafael Romo en 50 minutos del complemento.

