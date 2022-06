Suárez señala que futbolistas ticos son muy intelectuales e inteligentes

Redacción – El técnico colombiano de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, destaca enorme pasión de jugadores de La Sele por leer libros para motivarse, lo cuál hace que el cafetero señale que nunca había vivido algo similar como en el cuadro patrio.

Suárez destaca labor de su compatriota, Felipe Camacho, psicólogo deportivo de La Sele, que fue quién inculcó en el equipo de los ticos el amor por leer y así mantener el cerebro activo en todo momento, lo que ha llevado a crear una familiar en el plantel.

Además, eso ha ayudado a La Sele a manejar mejor la obsesión de ir a la Copa del Mundo, ya que gracias a la labor de Camacho en el cuadro patrio ha creado una comunión importante, que ha ayudado a tener a los seleccionados con los pies en la tierra.

Luis Fernando Suárez le dio una entrevista a WIN Sports Colombia y afirma que lidera un grupo lindo e inteligente en todos los sentidos, lo cuál hace que sueñen en grande de cara a la repesca, donde buscarán clasificar al Mundial.

«Este grupo es muy lindo en muchos sentidos y muy inteligente, Felipe Camacho tiene una manía con esta cuestión de los libros, porque le encanta leer y todo mundo lea, en todos los equipos que hemos estado, él ha buscado que eso se de y patrocinar eso, pero nunca ha encontrado un sitio donde más jugadores pidan libros para leer, que acá en Costa Rica, eso indica las ganas de que hay gente que está motivada y lo que ha hecho Felipe es bastante bueno, eso es algo de las cosas más importantes en las cuáles nos hemos afianzado para poder conseguir esta clasificación.

Esta obsesión que tenemos por conseguir nuevamente un Mundial, la tenemos que saber llevar, Felipe me ha ayudado mucho en eso, como no perder el foco. A veces hay mucho ruido, positivos o negativos, al principio eran negativos cuando no salían las cosas bien, después el foco positivo eran de cosas hermosas y no había nadie que nos ganara, en eso me ayuda Felipe y me ayudan los grandes, gente como Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges que han vivido esto», afirmó Suárez a Win Sports Colombia.