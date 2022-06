Navas le da méritos al trabajo de toda la Selección Nacional

Redacción – En medio de las críticas por una supuesta «Keylor-dependencia» de La Sele, Navas señala que él no ha hecho ningún gol en la eliminatoria y por eso deja claro que todos son importantes del conjunto patrio.

Navas llegó este 7 de junio a Doha, Catar, con el fin de integrarse a la Selección Nacional y así completar el grupo de 23 jugadores que le harán frente al repechaje.

En su llegada a suelo catarí, Keylor habló con Yashinquesada.com, donde el arquero de 35 años resaltó que llega muy bien y con la fe intacta de ver a Costa Rica en un nuevo Mundial, por eso señala que tiene excelentes recuerdos de sus compañeros en la octagonal.

La humildad de Navas es total y por eso se resta méritos, debido que desde su óptica todos los seleccionados han aportado su granito de arena, por lo que considera que sería injusto decir que la Tricolor es solo él como guardameta.

Aunque el arquero no lo reconozca, él si ha sido vital con La Sele, debido que sus grandes atajadas ayudó para que Costa Rica sacara puntos importantes, que los terminaron clasificando al país al repechaje ante Nueva Zelanda el 14 de junio.

Keylor Navas resalta que detrás de La Sele hay un montón de gente trabajando, por lo que también le echa flores a todos los que trabajan en la Tricolor.

«Yo creo que gracias a Dios he podido ayudar a mi selección y yo no he hecho ningún gol en la eliminatoria y sin goles no se ganan partidos, así que creo que todos somos importantes, tengo muy buenos recuerdos de mis compañeros, cerrando y sacándola de la línea, otro sacándola de cabeza, el que hace el cetro para la asistencia del gol, creo que es una buena selección y hay momentos donde han sido claves, han podido ayudar al equipo y no creo que sea solo yo, hay un cuerpo técnico y un montón de gente atrás de nosotros para que podamos llegar al 100% al partido y sería muy injusto decir que una selección es solo un jugador», afirmó Navas a Yashinquesada.com.

Tras un largo viaje, la Tricolor ya está en Catar. Costa Rica entrenará en horas de la noche de suelo catarí, esto con el fin de evitar golpes de calor por las altas temperaturas.