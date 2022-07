Este medio de transporte se mantiene como el más letal en los últimos años.

Redacción – Un total de 3.300 conductores de motocicleta han sido multados en lo que va del año por andar sin casco, o bien tenerlo mal colocado.

Infracción que realiza la Policía de Tránsito inclusive en casos de que una persona acompañante del conductor también incumpla este requisito para andar en este tipo de vehículo.

Medio de transporte que justamente coincide con ser el más letal en los registros de las autoridades hasta el cierre del pasado mes de junio.

Debido a que hasta el 30 de ese mes se habían reportado 112 decesos de personas que sufrieron un accidente de tránsito viajando en motocicleta.

Muy por encima del segundo medio de transporte que más letal, que se trata del automóvil con 30 víctimas mortales.

De la cifra total de 3.300 partes a conductores por el tema del caso, 2.113 son los mismos choferes incumpliendo la norma, mientras que los 1.187 casos restantes son es por acompañantes sin este dispositivo de seguridad.

«Desde el 2014, este es el vehículo en el que más personas mueren en carretera. Debemos reflexionar sobre la conducta que asumimos como motociclistas. En lo que corresponde a la Policía de Tránsito, seguimos con nuestra labor preventiva, así, por cada persona fallecida en motocicleta, hemos detectado a 29 personas en moto que no usan casco o lo llevan mal puesto, o por cada uno de esos fallecidos, hemos sancionado a 29 por no usar ropa reflectante; esto evidencia que esas personas no están dimensionado el riesgo al que se exponen y las cifras de muertos lamentablemente reflejan esa imprudencia y esa desidia, ni hablar de quienes no encienden la luz de la motocicleta, pese a que es obligatorio activarla de día y de noche», aseguró el Director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano.