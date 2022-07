Ramones dejó saber su gran preocupación por el comportamiento erizo

Redacción – El famoso empresario y presentador mexicano, Adal Ramones, dice estar dolido al ver como fanáticos liguistas tiraron botellas y monedas a la cancha del Estadio Alejandro Morera Soto en la vuelta de la final de la segunda ronda.

Ramones estuvo presente en un palco de la casa rojinegra viendo el partido al lado de su hijo y un pequeño grupo de fanáticos al conjunto de la Vieja Metrópoli, que sufrieron de insultos y un ambiente hostil, debido al enojo manudo.

Los fanáticos manudos le lanzaron objetivos al pequeño grupo de seguidores al Cartaginés, lo que generó que el mexicano mostrara su preocupación, especialmente porque se les da un mal ejemplo a los niños presentes en el estadio.

Con una transmisión en su cuenta de Instagram, Adal Ramones afirmó que un 99% del público de La Liga se portó bien, pero un pequeño porcentaje se comportó de mala manera lanzando objetos a la gradería y al terreno de juego.

«Me dolió ver como al calor de la pasión, que es real. Aventaran objetos a la cancha y uno de esos objetos le pegó al portero de Cartago, lamentablemente hay niños en el estadio. Obviamente el equipo de La Liga estaba triste y resentido, hubo un grupo de persona que a los pocos hincas de Cartago que estábamos en el estadio, aventaron monedas y golpearon a varias personas.

Yo estaba mal de la espalda y me subí a una barda con la bandera del estadio, me dolió mucho porque los niños inclusive hijos de jugadores de La Liga, hubo personas mayores y jóvenes de La Liga que se tomaron fotos con este servidor, pero son solo esas personas contadas que no mancharon al fútbol, hay que recordar que siempre hay niños.

Nadie lanzó proyectiles de parte de Cartago. Estoy diciendo que el 99% del público de La Liga se comportó impresionantemente bien, al calor de la pasión y gritos de grada a grada, pero no pasa nada. Éramos pocos hinchas de Cartago y sí les pegaron con cosas, pero se pueden imaginar durante la transmisión que le den la vuelta porque en México han pasado ya cosas espantosas, hay que retomar la idea que es un deporte porque hay niños», afirmó Adal Ramones en su perfil de Instagram.