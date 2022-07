Rudé espera que el León salga adelante en la serie de vuelta

Redacción – El técnico español de Alajuelense, Albert Rudé, confía en la remontada de La Liga en la serie, debido que el equipo rojinegro está sumamente comprometido y con un enorme deseo de competir para poder salir campeón nacional.

Los manudos cayeron 1-0 en la ida de la Gran Final, luego de que Jeykell Venegas marcara el gol brumoso al minuto 91 del partido. Este gol le dio un golpe a los erizos, que aún no se dan por vencidos e irán a su casa en busca de la copa.

Desde la óptica del estratega liguista, nunca había visto un vestuario como el de Alajuelense, el cuál está muy fuerte pese a los dos últimos golpes recibidos ante un Cartaginés, que parece tenerles la medida puesta.

Albert Rudé confía en la calidad de su plantel y por eso cree que podrán darle la vuelta a un partido, que será de gloria o muerte para el León en el Morera Soto.

«¿Saben que me hace pensar que vamos a remontar? El equipo quiere jugar mañana y ya competir para salir campeón, yo no había visto un vestuario así, después de los dos golpes que nos hemos llevado seguidos, después del gol del último partido al minuto 85 y el de hoy al minuto 91, no había visto un equipo tan comprometido y seguro del mismo, entonces ese es el argumento», afirmó Rudé.

La vuelta de la Gran Final se realizará el próximo miércoles 6 de julio a las 8:00 pm en el Estadio Alejandro Morera Soto, que se vestirá de gala para el duelo.