Guevara es uno de los líderes blanquiazules

Redacción – El habilidoso volante del Cartaginés, Allen Guevara, deja claro que siempre tiene en la mira la Selección Nacional y por eso sueña con asistir a su primer Mundial Mayor con la camiseta de la Tricolor, por lo que seguirá trabajando con todo.

Guevara estuvo presente en los premios de la UNAFUT, donde fue condecorado por haber llegado a los 500 partidos en la máxima categoría, lo cuál refleja la enorme constancia del oriundo de Filadelfia, Guanacaste.

Esos números reflejan que sus siete títulos nacionales (cinco con La Liga, uno con Liberia y uno con Cartaginés) no son obra de la casualidad. Además, sale a relucir que su llegada al cuadro brumoso ha sido clave en su carrera que lo tienen vigente a sus 33 años.

Para el volante de 1,60 metros de estatura, su carrera deportiva ha sido bastante buena y por eso considera el título ganado con Cartaginés como uno de los premios más grandes que ha conseguido, ya que ayudó al club a romper 81 años de sequía.

Es por ello, que Allen Guevara dejó saber su anhelo de estar en La Sele y por qué no optar por un lugar en la lista de 26 jugadores que representarán al país en Catar 2022.

«Siete títulos para un jugador siempre es importante y muy feliz por eso, he hecho una carrera bastante buena pero hay que seguir hasta donde le de. Como jugador siempre busco ganar todo, yo estoy motivado y salir de un lugar a otro, uno tiene que dejar huella donde quiera que pasa, hay que seguir trabajando fuerte para seguir logrando cosas.

Uno siempre trata de estar en los procesos, pero hay mucha gente y muchos jugadores de calidad también, pero uno siempre tiene en la mira la selección y un Mundial con La Sele, nunca se me ha dado un mundial mayor, pero con la carrera que he hecho acá no me estresa tanto eso», afirmó Allen Guevara en la gala de Premios Unafut.

Allen y sus compañeros están enfocados en darle una nueva alegría a los fanáticos brumosos, ya que este próximo sábado 16 de julio jugarán la Supercopa ante Herediano.