«En todo caso, con la presente me permito reiterar formalmente que no haré uso de

a) No recibiré la pensión de Expresidente;

b) No la he gestionado y no la voy a gestionar;

c) No he recibido un cinco de esa pensión y no lo voy a recibir;

d) Si emiten alguna resolución en esa línea, será contra mi

voluntad de expresa;

e) Si hacen algo así, no les voy a dar ninguna cuenta y no

podrán depositarme nada;

y Si violando las normas usuales, me depositasen así sea un

colón por ese rubro, lo voy a devolver y voy a denunciar el

quebranto irreqular de los procedimientos;

g) Nadie puede obligarme, arguyan lo que arguyan, a recibir

una plata que no quiero recibir.