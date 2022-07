Araya festejó el título brumoso por todo lo alto

Redacción – El joven volante brumoso, Luis Ronaldo Araya, afirma que ver «camisas de la copa 31» del León llenó de motivación al plantel del Club Sport Cartaginés para ser campeón nacional y así romper la larga espera de 81 años.

Araya afirma que ver todo lo que tenían montado los manudos desde el pasado 30 de junio, donde a los erizos les bastaba un triunfo para ser campeones sin Gran Final fue el detonante para los brumosos, que empataron 1-1 esa noche y forzaron a dos juegos más.

Desde la óptica del oriundo de Turrialba, el plantel liderado por Geiner Segura siempre demostró que tenían el equipo para pelear a cualquiera y por eso observar toda la fiesta que tenían los manudos fue algo que se tomaron a pecho en Cartago.

Los de la Vieja Metrópoli hincaron al León con global de 2-1 y así bordar la cuarta estrella del Cartaginés en su uniforme, lo cuál generó que toda la provincia brumosa festejara hasta horas de la madrugada de este jueves 7 de julio.

Luis Ronaldo Araya afirma que el juego caótico les ayudó a salir campeones y por eso señala que dejaron que la gente hablara, mientras el plantel solo se dedicó a trabajar.

«Nos llegaba al corazón a todos, cuando vimos las camisas 31 de La Liga el jueves pasado, eso no nos tomamos a pecho porque nosotros teníamos equipo para pelearle a cualquiera y que nuestro juego era feo, he visto muchos equipos quedar campeones así y el juego caótico también, ahora no queda más decir que somos campeones, que le duela a quién le duela. Estábamos tranquilos y dejamos que la gente hablara, agradecido con los compañeros, no hay nada más que lindo que dejar fuera a Herediano, luego venir al Morera Soto ganar dos veces y ahora no hay nada más que celebrar», afirmó Luis Ronaldo Araya a ESPN Costa Rica.