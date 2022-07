Barrantes es uno de los líderes del camerino brumoso

Redacción – El veterano volante brumoso, Michael Barrantes, revela que en una charla con sus compañeros de camerino convenció al plantel del Cartaginés para ser campeón nacional tras 81 años y medio de sequía que atormentó al club de la Vieja Metrópoli.

Barrantes fue un bastión para este histórico título del cuadro brumoso, que rompió todos los supuestos maleficios que tenían en sus hombros, luego de que vencieran con marcador de 2-1 a Alajuelense en la Gran Final Nacional realizada en el Morera Soto.

A sus 38 años, Michael no se cansa de ganar copas y con el cetro conseguido con los brumosos ganó su octavo título nacional. Este cetro obtenido con los blanquiazules tendrá un lugar especial en el currículo del mediocampista, que es un líder del grupo.

En cuestión de meses pasó de ser desechado de parte del Saprissa a dar la vuelta olímpica, lo cuál refleja el profesionalismo del volante, que tomó la voz de mando en el camerino brumoso y aprovechó una charla para inspirar a sus compañeros.

Lea también: Nilsen Buján motivó al Cartaginés con ayuda del Real Madrid para lograr el título

Michael Barrantes habló con Deportivas Columbia y señala que en una charla con sus compañeros los invitó a creer para así poder salir campeones nacionales y así romper la sequía que aquejaba a la institución más longeva del país.

«No me voy a echar flores porque lo hice junto a mis compañeros, pero en una charla y una reunión que tuvimos les dije que tenemos que creer en cada uno de nosotros, tenemos que creer más en nuestras capacidades y nos unimos, sufrimos, este es el fruto de todo esto así que salgo muy orgulloso, contento de cada uno de mis compañeros y con la afición nos unimos, no quiero ser mediocre y para llegar a la Gran Final lo que hicimos fue muy bravo e histórico, esta era la cereza al pastel para festejar todo el esfuerzo y sacrificio de lo que hicimos», afirmó Michael Barrantes.

A lo largo del certamen de Clausura 2022, Barrantes registró un total de 1752 minutos en 23 partidos disputados, donde se lució con seis asistencias.