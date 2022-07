Ruiz disfruta al máximo sus últimos meses en las canchas

Redacción – El respetado capitán del León, Bryan Ruiz, reveló que adelantó un tratamiento en su espalda, con el fin de disfrutar de los últimos meses de su carrera deportiva, la cuál espera cerrar bien en el Mundial de Catar 2022.

Ruiz dio a conocer que junto al cuerpo médico de La Liga decidieron no ir a El Salvador para la ida contra el CD Águila, esto con la intensión de no exponerse a dolencias en su espalda, que estuvo atormentando recientemente al volante.

Es por ello, que Bryan tomó la decisión de adelantar un tratamiento para así no verse expuesto a una lesión que lo dejara varias semanas fuera, ya que al estar en la recta final de su carrera desea jugar la mayor cantidad de partidos posibles.

Por eso es que se ha visto al Capi disfrutar al máximo en el inicio del Apertura 2022, debido que es su último certamen con La Liga para así poner fin a su exitoso periplo como jugador, donde se dará el lujo de asistir a su tercera Copa del Mundo con el país.

Esto con la misión de llegar bien al Mundial de Catar con La Sele. Bryan Ruiz explicó los cuidados especiales que está teniendo, con la intensión de cerrar con broche de oro los últimos cuatro meses que le quedan de carrera como futbolista.

«Está claro que tenemos muchos partidos en poco tiempo, va ser muy difícil poder jugarlos todos y con lo del viaje a El Salvador se pensó en no viajar porque era un viaje donde se llegaba a El Salvador y eran más de dos horas en bus, en un hotel que no era el más cómodo que se podía esperar para descansar de la mejor manera.

Yo tengo problemas de espalda por lo que intentamos cuidarnos un poco en estos meses, hace poco me hice una tratamiento que tenía que hacerme y lo tuve que hacer por adelantado, porque si estuve con algunos problemas. Pero por lo demás me siento bien, espero jugar la mayor cantidad de partidos en estos últimos cuatro meses que me quedan de carrera en el campeonato nacional y después estar de la mejor manera para aportar a la Selección Nacional», afirmó Bryan Ruiz.