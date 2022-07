Medios mexicanos aseguran que el cantante planea retirarse por un tiempo

Redacción– Nodal no deja de sorprender a todos, esta vez algunos medios mexicanos como «Chisme No Like» afirmaron que el cantante piensa retirarse por un tiempo de la música para estar con su nueva novia la cantante Cazzu.

Anaís Salazar, conductora del programa mencionó que el cantante se tomaría unas vacaciones, de quizá un mes, y que espera ese tiempo con su novia le haga muy bien.

Nodal ha estado en el ojo público por los últimos meses, tras su separación con Belinda, sus cambios de look, su pelea con J Balvin y sus malas rachas en escenario, donde ha tenido que sacar a seguidores de los conciertos porque lo hacen sentir mal.

«A mi los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un ‘chingo’ llegar a este público tan bello que tengo hoy», dijo al borde del llano hace unas semanas en uno de sus conciertos.

Sin embargo aun no se tiene declaración de Nodal sobre el rumor de retirarse de la música, pero muchos fans apoyan la idea para que el cantante se tome un respiro.